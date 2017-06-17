Четыре искусственных острова создадут в Баренцевом море

В Кольском заливе создадут «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений».

Москва. Четыре искусственных острова создадут в Кольском заливе Баренцева моря. Как пишет Взгляд, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Договор о создании четырех искусственных земельных участков в Кольском заливе Баренцева моря заключен между «Кольской верфью» и Росморречфлотом. Острова создаются для реализации инвестиционного проекта «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений».

Строительство центра создаст 10 тыс. рабочих мест. Строительство верфи предполагается начать до конца года, а первые плавучие СПГ-заводы будут заложены в 2018 году. Центр строительства будет сооружен до 2020 года.