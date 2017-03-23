Правительство поручило Минфину повысить минимальную цену на водку до 219 рублей

Сегодня она составляет 190 рублей.

Москва. Вице-премьер России Александр Хлопонин направил распоряжение в Министерство финансов о повышении минимальной стоимости на водку до 219 рублей. Предложение согласовано с участниками рынка и заинтересованными ведомствами, сообщает «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря Хлопонина Натальи Платоновой, министерство финансов должно подготовить приказ до 1 апреля.

Сегодня минимальная розничная цена водки – 190 рублей за бутылку 0,5 л.

В феврале на сайте regulation.gov.ru опубликовали проект изменений в приказе Минфина. В нем предложили увеличить минимальную розничную стоимость водки до 205 рублей, отпускную – до 173 рублей (нынешняя отпускная цена – 165 рублей), цену оптовой закупки – до 178 рублей (сейчас 174 рубля).

В январе на сайте разместили другую информацию, в которой говорилось о повышении розничной цены до 219 рублей. Глава Минфина Антон Силуанов сказал, что этот проект опубликован «преждевременно» и что окончательного решения нет.

Минимальную стоимость на водку в России устанавливают с 2009 года для искоренения «теневого» производства.

С 1 января 2017 года налог на водку и другой крепкий алкоголь увеличили с 500 до 523 рублей за 1 литр чистого спирта.