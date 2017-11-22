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      Бюджетная страда: регионы ПФО представили проекты бюджетов на следующий год

      17:54, 22 ноября, 2017
      Дмитрий Афонин
      17:54, 22 ноября, 2017
      Дмитрий Афонин
      122
      0
      #бюджет\n#ПФО\n#Удмуртия\n#доходы\n#финансы и деньги\n#Александр Бречалов
      Фото: pixabay.com
      122
      0

      Информационное агентство «Сусанин» решило сравнить проекты бюджетов на 2018 – 2020 годы, внесённые на утверждение в региональные парламенты регионов Приволжского федерального округа, чтобы понять, как живет Удмуртия и ее соседи.

      ПФО. В сентябре 2017 года были опубликованы проекты бюджетов регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации, из них уже можно делать выводы, какие тренды развития заданы разработчиками документов.

      В течение нескольких ближайших недель в парламентах регионов приступят к бюджетным чтениям – процессу утверждения планируемых объемов доходов и расходов регионов на 2018 – 2020 года.

      Основной показатель богатства или бедности региона это его доходы на душу населения проживающего и работающего на территории. Главным источником доходов бюджета выступают собираемые налоги. Их величина может служить оценкой экономики региона и эффективности предприятий, действующих на его территории.

      Самым богатым регионом в Приволжском федеральном округе по этому показателю является Татарстан (50,55 тыс. руб./чел.), в тройке также Пермский край (43,93 тыс. руб/чел.) и Нижегородская область (42,76 тыс. руб./чел.). Замыкают список Пензенская область, Чувашия и Саратовская область, причём Саратов с 31,34 тыс. руб./чел. в данном случае явный аутсайдер.

      Оценкой действий правительства региона за прошлые годы и его экономической стабильности может служить величина отношения предельного размера госдолга в 2018 году к планируемым доходам бюджета. Лидером рейтинга является Башкирия (20,3%), чьё правительство, обходилось без крупных заимствований.

      Удмуртия замыкает список c цифрой 82,98%.

      Если посмотреть на цифры запланированных доходов и расходов то становится очевидно, что многие регионы решили затянуть пояса – существенно сократить свои расходы. Удмуртская Республика, Пензенская, Кировская и Ульяновские области решили сильно экономить. В то же время Мордовия, Башкирия и Пермский край расходы не спешат сокращать.

       

       

      Информационное агентство «Сусанин» в более подробной статье сравнивает проекты бюджетов на 2018 – 2020 годы, внесённые на утверждение в региональные парламенты регионов ПФО.

       

      Сусанин / Кому в ПФО жить хорошо? - Статьи

      Бюджет региона - это его главный документ. В большом количестве цифр для знающих людей скрывается много интересного. Для непосвящённых - это некая абстракция, не имеющая отношения к конкретным людям. Информационное агентство "Сусанин" решило сравнить проекты бюджетов на 2018 - 2020 годы, внесённые на утверждение в региональные парламенты регионов ПФО, чтобы понять, как живет Удмуртия и ее соседи, и каково "наследие Соловьёва" - ситуация, оставленная предыдущим руководителем республики на фоне других регионов.

      17:54, 22 ноября, 2017
      Дмитрий Афонин
      122
      0
      #бюджет\n#ПФО\n#Удмуртия\n#доходы\n#финансы и деньги\n#Александр Бречалов

       

       

       

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