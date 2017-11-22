Бюджет региона – это его главный документ. В большом количестве цифр для знающих людей скрывается много интересного. Для непосвящённых – это некая абстракция, не имеющая отношения к конкретным людям. Информационное агентство «Сусанин» решило сравнить проекты бюджетов на 2018 – 2020 годы, внесённые на утверждение в региональные парламенты регионов ПФО, чтобы понять, как живет Удмуртия и ее соседи, и каково «наследие Соловьёва» – ситуация, оставленная предыдущим руководителем республики на фоне других регионов.





Немного о ПФО

Удмуртия – часть глобального мира. Но в первую очередь – Удмуртия – часть Приволжского федерального округа. К слову, население ПФО – почти 30 миллионов человек. Это более, чем 1/5 часть населения всей России.







Кому в ПФО жить хорошо

Для начала посмотрим, какие регионы в ПФО можно назвать самыми богатыми, а какие – самыми бедными. Основным показателем станут доходы в бюджетах регионов на 2018 год на душу населения. Учитывая, что основным источником доходов бюджета выступают собираемые налоги, получаемая величина может служить оценкой экономики региона и эффективности предприятий, действующих на его территории.

Здесь обошлось почти без сюрпризов. С большим отрывом по этому показателю лидирует Татарстан, в тройке также Пермский край и Нижегородская область. Замыкают список Пензенская область, Чувашия и Саратовская область, причём Саратов в данном случае явный аутсайдер. Либо там проблемы с ведением бизнеса, либо с собираемостью налогов. При этом, прямой зависимости между численностью населения и местом в рейтинге – нет. Так, Башкирия, лидирующая по количеству жителей, занимает четвертую с конца строчку, а Татарстан с примерно таким же значением численности населения – во главе таблицы.

Удмуртия уверенно входит в первую половину списка, а с учётом того, что бюджет по доходам принимался в пессимистичном варианте – есть все основания считать, что в плане экономики мы являемся крепким середнячком федерального округа.





О нашем госдолге замолвите слово

Экономическое положение субъекта федерации – это всегда итог действий правительства региона. Никто не формирует бюджет с чистого листа, к новому финансовому году все приходят со своим «багажом». В нашем случае это накопленный госдолг субъекта. Сравнивать абсолютные величины некорректно, потому что размеры доходов, а значит и возможность безболезненно наращивать и обслуживать госдолг, у всех различны. Поэтому в данном случае основой для сравнения станет отношение предельного размера госдолга в 2018 году к доходам бюджета соответствующего региона.

Безусловным лидером рейтинга является Башкирия, чьё правительство, очевидно, взвешенно подходило к формированию предыдущих бюджетов и обходилось без крупных заимствований.

Удмуртия в этом списке является главным аутсайдером – если убрать из доходов бюджета трансферты из федеральной казны, то уровень госдолга вплотную приблизится к 100% доходов бюджета. Здесь наглядно проявляется то, что можно назвать «наследием Соловьёва» – то, в каком состоянии Александр Бречалов принял регион в апреле 2017 года.

Отметим, что в глобальных масштабах (то есть на уровне стран) госдолг может в разы превышать доходы бюджета. Например, доходы бюджета США в 2017 году составили 3,31 триллиона долларов, а госдолг 20 триллионов, то есть это соотношение составляет более 600%! Однако, разумеется, такое сравнение некорректно, поскольку для страны допустим такой инструмент как денежная эмиссия, да и стоимость обслуживания госдолга в случае с США составляет менее 1%.

В Удмуртии напечатать денег нельзя, да и ставки по коммерческим займам несколько выше. Поэтому обслуживание госдолга (то есть уплата процентов по нему) в 2018 году обойдётся республике в 3,35 млрд руб., то есть более 5% от всех доходов. Всё это привело к тому, что недавно принятая долговая политика Удмуртской Республики прямо запрещает увеличивать госдолг. Как говорится, если ты на дне – радуйся, твой единственный путь – наверх.

Время собирать камни?

Движение вверх Удмуртия уже начала – в проекте бюджета на 2018 год доходы превышают расходы. Вообще такие планы в республике были уже давно. Ещё в 2014 году министр финансов Удмуртии Станислав Евдокимов говорил о том, что в 2016 году планируемый профицит составит 4,3 млрд рублей, а в 2017 году - 1,2 млрд рублей.

Но не сложилось. В 2018 году проектом бюджета Удмуртии запланировано существенное снижение расходов. Аналитики пока дают сдержанные прогнозы, однако все сходятся в одном – профицит действительно будет.



Посмотрим, как подошли к сбалансированности бюджета другие регионы ПФО, сравнив размеры дефицита (профицита). И снова рассмотрим эти цифры не в абсолютном выражении (так как Башкирия с дефицитом бюджета в 9 млрд. рублей стала бы единоличным аутсайдером рейтинга), а по отношению к планируемым доходам бюджета соответствующих регионов

Затянуть пояса решили не только в Удмуртии. Пензенская, Кировская и Ульяновские области тоже решили экономить. Саратовская и Оренбургская области решили сделать свои бюджеты сбалансированными (то есть доходы равны расходам).

А вот Мордовия, Башкирия и Пермский край не спешат сокращать расходы. И если Уфа и Пермь, имея самый низкий удельный госдолг (то есть в процентах от доходов бюджета) в ПФО, вполне могут себе это позволить, то Мордовия балансирует на краю пропасти. Нынешний глава Мордовии, получивший убедительное большинство голосов на выборах 2017 года, видимо считает такую поддержку населения достаточной для того, чтобы не ограничивать регион в расходах. Какие у этого решения будут последствия – покажет время.

Плата за ответственность

А вот последний рейтинг никакого отношения к бюджетам не имеет. Более того, мы позволили себе некоторую вольность и подошли к управлению регионом как к обычной работе по найму. Ведь первой строкой расходов любого бюджета является «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации», то есть зарплата главы региона.

Самым скупым работодателем выступает Мордовия – на оплату труда главы региона со всеми отчислениями заложено менее, чем 2,7 млн руб. Если очистить эту сумму от налогов и сборов, получается, что зарплата главы республики составляет менее 150 тыс. руб. в месяц. Татарстан же, наоборот, не скупится на оплату труда главы. Есть ли тут прямая связь с самым высоким показателем доходов на душу населения в ПФО, сложно судить.

В приведенные расходы входят зарплата главы и отчисления с неё. Таким образом, чистая зарплата главы Удмуртии составляет примерно 300 тысяч рублей в месяц. Мы предполагаем, что для топ-менеджера федерального уровня, которым успел побывать господин Бречалов – это не так уж и много. Напрашивается очевидный вывод – Александр Владимирович остаётся в Удмуртии по любви. Не исключено, что выведение республики из кризиса станет самым главным марафоном в жизни Александра Бречалова, потому что за год здесь вряд ли возможно что-то исправить.

Данные по строке бюджета «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации» для Республики Татарстан, Чувашской Республики, Самарской области и Пермского края, к сожалению, содержатся в проектах бюджетов в агрегированном виде с расходами на весь аппарат главы каждого региона, потому по этим регионам в качестве цифр были использованы данные из деклараций о доходах глав за 2016 год.