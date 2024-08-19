Артемово. ДНР. Российская армия продолжает наступление в Донецкой Народной Республике. 19 августа в Минобороны сообщили о взятии под контроль города Артемово, пишет «Российская газета».

Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр». Артемово, переименованное украинскими властями в Зализное (Железное), находится между Дзержинском (Торецком) и Горловкой. Является крупным населенным пунктом дзержинской агломерации.

Тем временем солдаты группировки войск «Юг» взяли под контроль в ДНР железнодорожную станцию Выемка. Станция с поселком расположена в Бахмутском районе, к юго-западу от Северска. Южнее ее находится Белогоровка, за которую шли многомесячные бои, успешно завершившиеся в мае. Восточнее Выемки расположена Ивано-Дарьевка, освобожденная около месяца тому назад.