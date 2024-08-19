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Город Артемово и станцию Выемка освободили российские военные в ДНР

16:07, 19 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Город Артемово и станцию Выемка освободили российские военные в ДНР
16:07, 19 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
68
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация
Фото: vk.com/mil
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Украинские власти переименовали Артемово в Зализное (Железное).

Артемово. ДНР. Российская армия продолжает наступление в Донецкой Народной Республике. 19 августа в Минобороны сообщили о взятии под контроль города Артемово, пишет «Российская газета».

Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр». Артемово, переименованное украинскими властями в Зализное (Железное), находится между Дзержинском (Торецком) и Горловкой. Является крупным населенным пунктом дзержинской агломерации.

Тем временем солдаты группировки войск «Юг» взяли под контроль в ДНР железнодорожную станцию Выемка. Станция с поселком расположена в Бахмутском районе, к юго-западу от Северска. Южнее ее находится Белогоровка, за которую шли многомесячные бои, успешно завершившиеся в мае. Восточнее Выемки расположена Ивано-Дарьевка, освобожденная около месяца тому назад.

16:07, 19 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
68
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация