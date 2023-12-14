Калужскую область и Подмосковье пытались атаковать 9 дронов ВСУ

Москва. 9 беспилотников, прилетевших с территории Украины, были перехвачены и ликвидированы над Московской и Калужской областями в ночь на 14 декабря. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны России.

Для отражения атаки использовались штатные средства ПВО, добавили в ведомстве.

Как уточнил мэр Москвы Сергей Собянин, две попытки пролета дронов в сторону столицы были остановлены в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья.

А глава Калужской области Владислав Шапша сообщил о сбитом беспилотнике в Сухиничском районе.