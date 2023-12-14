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Калужскую область и Подмосковье пытались атаковать 9 дронов ВСУ

09:59, 14 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Калужскую область и Подмосковье пытались атаковать 9 дронов ВСУ
09:59, 14 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
70
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#Украина\n#Россия\n#Москва\n#Московская область\n#Калужская область\n#Минобороны\n#военные\n#дроны\n#беспилотники\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
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Целью удара была Москва, заявил Сергей Собянин.

Москва. 9 беспилотников, прилетевших с территории Украины, были перехвачены и ликвидированы над Московской и Калужской областями в ночь на 14 декабря. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны России.

Для отражения атаки использовались штатные средства ПВО, добавили в ведомстве.

Как уточнил мэр Москвы Сергей Собянин, две попытки пролета дронов в сторону столицы были остановлены в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья.

А глава Калужской области Владислав Шапша сообщил о сбитом беспилотнике в Сухиничском районе.

09:59, 14 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
70
0
#Украина\n#Россия\n#Москва\n#Московская область\n#Калужская область\n#Минобороны\n#военные\n#дроны\n#беспилотники\n#СВО\n#спецоперация