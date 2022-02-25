Аксенов: Крым скоро получит воду из Днепра

Симферополь. Крым. В Крым снова придет вода из Днепра. Это стало возможным после выхода российских вооруженных сил к Херсону и разблокирования Северо-Крымского канала, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на главу Республики Крым Сергея Аксенова.

Губернатор пояснил, что военные взяли под контроль гидроузел в Новой Каховке. Ранее украинские радикалы соорудили там преграду для воды. Теперь территорию контролирует Минобороны России. Это создает возможность восстановить подачу пресной воды на полуостров. В первую очередь в ней нуждаются сельхозпредприятия и фермеры.

Напомним, 24 февраля российские войска приступили к проведению спецоперации на Украине. Как объявил президент России Владимир Путин, цель – защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация соседнего государства.

Вечером того же дня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что на южном направлении российские военные вышли к Херсону.