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      В Приморье фото- и видеокамеры зафиксировали медведицу с рекордным количеством медвежат

      09:10, 21 июля, 2017
      Новичок
      09:10, 21 июля, 2017
      Новичок
      292
      0
      #животные\n#фотография\n#природа\n#Приморье\n#медведи
      Фото: Фото - официальный сайт национального парка "Земля леопарда"
      292
      0

      Согласно данным национального парка «Земля леопарда», в выводке родилось 5 медвежат.

      Владивосток. В Приморском крае фотоловушки зафиксировали необычно большое семейство бурых медведей. Согласно данным сотрудников национального  парка «Земля леопарда», у медведицы родилось рекордное количество детенышей – пять медвежат, говорится в пресс-релизе учреждения. 

      Редкие кадры удалось запечатлеть в северной части парка у границы с Китаем. На них изображена медведица, ведущая за собой детенышей, выстроившихся в ряд. Однако, по словам сотрудников парка, один из медвежат оказался очень любопытным и очень близко подошел к камерам, оставив на память небольшое «селфи». 

      Отмечается, что помимо редчайшего случая рождения сразу пяти детенышей, уникальность полученных данных состоит в том, что медвежатам исполнился второй год. Это связано с тем, что в природе не каждый детеныш может достичь возраста двух лет, говорится в сообщении. 

      Помимо камер национального парка, медвежье семейство также зафиксировали  фотоловушки Центра изучения кошачьих Государственного управления лесного хозяйства КНР в Харбине. По их данным,  медведи преодолели российско-китайскую границу, и отошли от нее почти на 3 км.

      Медведица и сразу 5 медвежат на "Земле леопарда" \ Mother bear with 5 teddy bears!
      09:10, 21 июля, 2017
      Новичок
      292
      0
      #животные\n#фотография\n#природа\n#Приморье\n#медведи

       

       

       

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