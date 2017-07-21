В Приморье фото- и видеокамеры зафиксировали медведицу с рекордным количеством медвежат

Согласно данным национального парка «Земля леопарда», в выводке родилось 5 медвежат.

Владивосток. В Приморском крае фотоловушки зафиксировали необычно большое семейство бурых медведей. Согласно данным сотрудников национального парка «Земля леопарда», у медведицы родилось рекордное количество детенышей – пять медвежат, говорится в пресс-релизе учреждения.

Редкие кадры удалось запечатлеть в северной части парка у границы с Китаем. На них изображена медведица, ведущая за собой детенышей, выстроившихся в ряд. Однако, по словам сотрудников парка, один из медвежат оказался очень любопытным и очень близко подошел к камерам, оставив на память небольшое «селфи».

Отмечается, что помимо редчайшего случая рождения сразу пяти детенышей, уникальность полученных данных состоит в том, что медвежатам исполнился второй год. Это связано с тем, что в природе не каждый детеныш может достичь возраста двух лет, говорится в сообщении.

Помимо камер национального парка, медвежье семейство также зафиксировали фотоловушки Центра изучения кошачьих Государственного управления лесного хозяйства КНР в Харбине. По их данным, медведи преодолели российско-китайскую границу, и отошли от нее почти на 3 км.