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В Минстрое назвали стоимость установки газоанализаторов в России

16:50, 21 января, 2019
Дарья Снидкова
16:50, 21 января, 2019
Дарья Снидкова
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0
#газ\n#Москва\n#деньги\n#Минстрой
Фото: pxhere.com
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Также планируется увеличить количество одорантов.

Москва. Установку газоанализаторов в каждой квартире страны оценили в 300 млрд рублей. Такую цифру назвал министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.

В 131 млрд рублей обойдется установка системы контроля в квартирах с газовым оборудованием.

 «Теперь надо определиться с источниками финансирования», — заключил Якушев.

Также глава ведомства надеется на скорое принятие постановления об увеличении количества одорантов в бытовом газе. Более резкий запах быстрее предупредит жителей об утечке.

Напомним, новостройки в России оснастят газовой сигнализацией и легко выбиваемыми при взрыве стеклопакетами. Правила вступят в силу 6 июня 2019 года.  

16:50, 21 января, 2019
Дарья Снидкова
144
0
#газ\n#Москва\n#деньги\n#Минстрой

 

 

 


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