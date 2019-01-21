В Минстрое назвали стоимость установки газоанализаторов в России

Также планируется увеличить количество одорантов.

Москва. Установку газоанализаторов в каждой квартире страны оценили в 300 млрд рублей. Такую цифру назвал министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.

В 131 млрд рублей обойдется установка системы контроля в квартирах с газовым оборудованием.

«Теперь надо определиться с источниками финансирования», — заключил Якушев.

Также глава ведомства надеется на скорое принятие постановления об увеличении количества одорантов в бытовом газе. Более резкий запах быстрее предупредит жителей об утечке.

Напомним, новостройки в России оснастят газовой сигнализацией и легко выбиваемыми при взрыве стеклопакетами. Правила вступят в силу 6 июня 2019 года.