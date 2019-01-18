В России новостройки оснастят газовой сигнализацией

Также в домах предусмотрели легко выбиваемые стеклопакеты.

Москва. Новостройки в России оснастят газовой сигнализацией и легко выбиваемыми при взрыве стеклопакетами. Такие требования внесло министерство строительства в свод правил проектирования систем газопотребления в жилых зданиях, пишет РБК со ссылкой на ТАСС.

Согласно утвержденным правилам, системы газового контроля с автоматическим отключение газа должны быть установлены в помещениях общественного назначения, в квартирах, куда проводят газ, и в теплогенераторных.

«Для погашения давления взрыва и обеспечения устойчивости здания при взрыве газовоздушной смеси в помещении с газоиспользуемым оборудованием следует предусматривать легкосбрасываемые конструкции», — сообщили в пресс-службе.

Правила вступят в силу 6 июня 2019 года.

Напомним, взрыв бытового газа является приоритетной версией частичного обрушения жилого дома в Магнитогорске, где погибли 39 человек. Трагедия в ростовских Шахтах унесла жизни 5 жителей. В ноябре 2017 из-за взрыва газа в Ижевске погибли 7 человек. Обвиняемый в подрыве Александр Копытов на допросе заявил, что «слышал голоса соседей, которые позорили его».

Сейчас мужчина находится на лечении в стационаре.