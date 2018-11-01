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Мелкие штрафы ГИБДД будут автоматически списываться с банковских счетов

11:07, 01 ноября, 2018
Дарья Снидкова
11:07, 01 ноября, 2018
Дарья Снидкова
872
0
#ГИБДД\n#штрафы\n#Москва\n#деньги
Фото: Myslo
872
0

Исполнительные производства возбуждаться не будут.

Москва. Штрафы ГИДББ размером до 3 тыс. рублей будут списываться без возбуждения исполнительного производства. Об этом рассказал директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов «Российской газете».

По его словам, взысканием будет заниматься центральный аппарат ведомства в электронном режиме.

Предполагается, что уведомления о штрафах будут рассылаться через информационные системы государственных и муниципальных услуг. Одновременно в банк направляется запрос для определения денежных средств на счетах нарушителя. Если деньги есть, а сведений об оплате штрафа нет, средства будут списаны.

Однако при таком способе расчета с водителя будет списан и исполнительский сбор, который составляет 7%, но не менее 1000 рублей.

Таким образом, при просроченном штрафе в 500 рублей придется заплатить 1,5 тыс. рублей.

Кроме того, на первом этапе предложено сократить срок на добровольное погашение штрафа на двух дней.

«Человек получит уведомление, и, если не заплатит в срок, на сумму штрафа будет начислен исполнительский сбор», - сказал Дмитрий Аристов.

11:07, 01 ноября, 2018
Дарья Снидкова
872
0
#ГИБДД\n#штрафы\n#Москва\n#деньги

 

 

 


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