В «Москва-Сити» нашли тело высокопоставленного немецкого топ-менеджера

Москва. В башне Neva Towers бизнес-центра «Москва-Сити» нашли мертвое тело. Оказалось, что погибший – топ-менеджер из Германии Франк Риттнер, пишет «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.

Как рассказал агентству источник в медицинских службах столицы, 56-летний мужчина находился в квартире в указанной башне. Дверь пришлось вскрывать. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. По предварительным данным, управленец мог скончаться от острой сердечной недостаточности.

Франк Риттнер родился в немецком Дортмунде, работал на Украине и в США, в последнее время – в России. Занимал пост директора по операционной готовности в горнорудной компании «Черногорская».