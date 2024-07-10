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В «Москва-Сити» нашли тело высокопоставленного немецкого топ-менеджера

11:14, 10 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В «Москва-Сити» нашли тело высокопоставленного немецкого топ-менеджера
11:14, 10 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Германия\n#Россия\n#Москва\n#небоскреб\n#происшествие\n#менеджеры\n#сердце\n#смерть
Фото: pxhere.com
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Франк Риттнер работал директором по операционной готовности горнорудной компании.

Москва. В башне Neva Towers бизнес-центра «Москва-Сити» нашли мертвое тело. Оказалось, что погибший – топ-менеджер из Германии Франк Риттнер, пишет «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.

Как рассказал агентству источник в медицинских службах столицы, 56-летний мужчина находился в квартире в указанной башне. Дверь пришлось вскрывать. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. По предварительным данным, управленец мог скончаться от острой сердечной недостаточности.

Франк Риттнер родился в немецком Дортмунде, работал на Украине и в США, в последнее время – в России. Занимал пост директора по операционной готовности в горнорудной компании «Черногорская».

11:14, 10 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
40
0
#Германия\n#Россия\n#Москва\n#небоскреб\n#происшествие\n#менеджеры\n#сердце\n#смерть