В реке Вала Вавожского района затонула машина с водителем

Вавож. Удмуртия. Из реки в Вавожском районе достали машину с погибшим водителем. Об этом сообщает Государственная противопожарная служба Удмуртии.

12 сентября в 12:10 в пожарно-спасательную часть №27 поступило сообщение, что «ВАЗ-2121» оказался в реке Вала в двух километрах от Вавожа. Машина съехала с крутого склона. В салоне находился водитель.

Пожарные извлекли тело погибшего из автомобиля и передали его полиции. Затем специалисты подняли со дна водоёма машину.

Следственные органы выясняют причину и обстоятельства произошедшего.