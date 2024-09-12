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В реке Вала Вавожского района затонула машина с водителем

17:40, 12 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В реке Вала Вавожского района затонула машина с водителем
17:40, 12 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
232
0
#Вавож\n#Удмуртия\n#автомобиль\n#смерть
Фото: Государственная противопожарная служба Удмуртии
232
0

Тело и автомобиль уже достали из водоёма.

Вавож. Удмуртия. Из реки в Вавожском районе достали машину с погибшим водителем. Об этом сообщает Государственная противопожарная служба Удмуртии. 

12 сентября в 12:10 в пожарно-спасательную часть №27 поступило сообщение, что «ВАЗ-2121» оказался в реке Вала в двух километрах от Вавожа. Машина съехала с крутого склона. В салоне находился водитель. 

Пожарные извлекли тело погибшего из автомобиля и передали его полиции. Затем специалисты подняли со дна водоёма машину.

Следственные органы выясняют причину и обстоятельства произошедшего. 

17:40, 12 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
232
0
#Вавож\n#Удмуртия\n#автомобиль\n#смерть