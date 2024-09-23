Шестеро несовершеннолетних на легковушке попали в смертельное ДТП в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии шесть подростков попали в смертельное ДТП во время катания на машине. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила уполномоченный по правам ребёнка в республике Ольга Авдеева.

В ночь на 22 сентября шесть ребят от 13 до 17 лет катались на легковушке и попали в аварию. Юный водитель погиб, остальные получили тяжёлые травмы. Всю ночь за жизни детей боролись две бригады хирургов.

«Страшная трагедия — ещё один повод задуматься о родительской ответственности! Контролируйте досуг ваших детей — где они, с кем, чем заняты? Установите время, после которого ребёнок должен быть дома», — заявила Ольга Авдеева.