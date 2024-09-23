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Шестеро несовершеннолетних на легковушке попали в смертельное ДТП в Удмуртии

09:35, 23 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Шестеро несовершеннолетних на легковушке попали в смертельное ДТП в Удмуртии
09:35, 23 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
903
0
#Удмуртия\n#ДТП\n#подростки\n#смерть\n#происшествие
Фото: vk.com/avdeevaup
903
0

Водитель погиб, остальные получили травмы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии шесть подростков попали в смертельное ДТП во время катания на машине. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила уполномоченный по правам ребёнка в республике Ольга Авдеева. 

В ночь на 22 сентября шесть ребят от 13 до 17 лет катались на легковушке и попали в аварию. Юный водитель погиб, остальные получили тяжёлые травмы. Всю ночь за жизни детей боролись две бригады хирургов. 

«Страшная трагедия — ещё один повод задуматься о родительской ответственности! Контролируйте досуг ваших детей — где они, с кем, чем заняты? Установите время, после которого ребёнок должен быть дома», — заявила Ольга Авдеева. 

09:35, 23 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
903
0
#Удмуртия\n#ДТП\n#подростки\n#смерть\n#происшествие