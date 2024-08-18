В пожаре на улице Кирзаводской в Ижевске погиб пожилой мужчина

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в пожаре на улице Кирзаводской погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

О возгорании квартиры на первом этаже двухэтажного дома на улице Кирзаводской в Ижевске стало известно около 06:00 18 августа. Когда приехали пожарные, у окна второго этажа стояла женщина с детьми и просила о помощи. Используя спасательное устройство капюшонного типа, огнеборцы вывели их на улицу.

«Детям 6 лет, 3 года и один год. Всех осмотрели врачи скорой помощи. К сожалению, дети успели надышаться продуктами горения, были госпитализированы», — рассказал начальник караула 3 пожарно-спасательной части МЧС Удмуртии Константин Пестерев.

В квартире на первом этаже, где и произошло возгорание, было обнаружено тело 69-летнего мужчины. Площадь пожара составила 15 кв. м. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Сотрудники МЧС напоминают, что для избежания подобных ситуаций следует обзавестись пожарным извещателем и огнетушителем.