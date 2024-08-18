Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид

В пожаре на улице Кирзаводской в Ижевске погиб пожилой мужчина

14:30, 18 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В пожаре на улице Кирзаводской в Ижевске погиб пожилой мужчина
14:30, 18 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
185
0
#Ижевск\n#пожар\n#смерть\n#Удмуртия
Фото: пресс-служба ГУ МЧС Удмуртии
185
0

Надышавшихся газом детей увезли в больницу.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в пожаре на улице Кирзаводской погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии. 

О возгорании квартиры на первом этаже двухэтажного дома на улице Кирзаводской в Ижевске стало известно около 06:00 18 августа. Когда приехали пожарные, у окна второго этажа стояла женщина с детьми и просила о помощи. Используя спасательное устройство капюшонного типа, огнеборцы вывели их на улицу. 

«Детям 6 лет, 3 года и один год. Всех осмотрели врачи скорой помощи. К сожалению, дети успели надышаться продуктами горения, были госпитализированы», — рассказал начальник караула 3 пожарно-спасательной части МЧС Удмуртии Константин Пестерев. 

В квартире на первом этаже, где и произошло возгорание, было обнаружено тело 69-летнего мужчины. Площадь пожара составила 15 кв. м. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Сотрудники МЧС напоминают, что для избежания подобных ситуаций следует обзавестись пожарным извещателем и огнетушителем.   

14:30, 18 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
185
0
#Ижевск\n#пожар\n#смерть\n#Удмуртия