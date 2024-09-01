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После нападений на карнавале в Лондоне погибли два человека

15:00, 01 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
После нападений на карнавале в Лондоне погибли два человека
15:00, 01 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
25
0
#Лондон\n#пострадавшие\n#смерть
Фото: unsplash.com (Marcelo Leal)
25
0

Всего ножевые ранения получили 8 посетителей.

Лондон. Великобритания. После нападений во время лондонского карнавала погибли два человека. Об этом пишет «МИР24» со ссылкой на издание «Billboard». 

Во время карнавала афро-карибской культуры 25-26 августа в Ноттинг-Хилле были совершены нападения на людей. Восемь человек получили ножевые ранения. Два пациента с серьезными травмами скончались в больнице. 

32-летняя Шер Максимен посетила мероприятие с ребёнком, который не пострадал. Напавшего на женщину 20-летнего местного жителя арестовали. Пострадавшая умерла рано утром 31 августа. 

Также скончался 41-летний шеф-повар из Дубая Мусси Имнету. Мужчину нашли на улице без сознания с травмой головы. В этом нападении обвиняется 31-летний лондонец.

На карнавале полиция арестовала более 300 человек, большинство — за хранение оружия или преступления, связанные с наркотиками.  

15:00, 01 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
25
0
#Лондон\n#пострадавшие\n#смерть