После нападений на карнавале в Лондоне погибли два человека

Лондон. Великобритания. После нападений во время лондонского карнавала погибли два человека. Об этом пишет «МИР24» со ссылкой на издание «Billboard».

Во время карнавала афро-карибской культуры 25-26 августа в Ноттинг-Хилле были совершены нападения на людей. Восемь человек получили ножевые ранения. Два пациента с серьезными травмами скончались в больнице.

32-летняя Шер Максимен посетила мероприятие с ребёнком, который не пострадал. Напавшего на женщину 20-летнего местного жителя арестовали. Пострадавшая умерла рано утром 31 августа.

Также скончался 41-летний шеф-повар из Дубая Мусси Имнету. Мужчину нашли на улице без сознания с травмой головы. В этом нападении обвиняется 31-летний лондонец.

На карнавале полиция арестовала более 300 человек, большинство — за хранение оружия или преступления, связанные с наркотиками.