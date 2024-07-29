В Афинах скончался принц Греческий и Датский Михаил

Афины. Греция. Ушел из жизни принц Греческий и Датский Михаил. Он умер в больнице в Афинах в возрасте 85 лет, пишет Коммерсантъ со ссылкой на издания ProtoThema и Kathimerini.

Принц Михаил был последним оставшимся в живых внуком короля Греции Георга I и последним оставшимся в живых правнуком короля Дании Кристиана IX. Его отцом был принц Греческий и Датский Христофор, матерью — Франсуаза Орлеанская из рода Бурбонов, дочь герцога де Гиз Жана Орлеанского и Изабеллы Орлеанской.

Жил в Марокко, Франции, Италии и Греции, где 4 года посвятил службе в армии. В связи с женитьбой на художнице Марине Карелле отказался от претензий на трон. Писал исторические романы под псевдонимом Мишель Де Грес.