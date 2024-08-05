Укусы ос привели к смерти депутата парламента Молдавии

Кишинев. Молдавия. Депутат парламента Молдавии Юрий Пасат скончался от последствий укусов ос. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на заявление пресс-службы правящей партии «Действие и солидарность», в которой состоял покойный политик.

Сообщается, что причиной смерти парламентария стал анафилактический шок. В парламенте выразили соболезнования родным. Юрий Пасат в прошлом был главой администрации села Бэлчана Хынчештьского района. 9 августа политику исполнилось бы 54 года. В парламенте он занимал пост зампредседателя комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности.

Напомним, в августе 2023 года в дачном кооперативе на окраине Саратова от анафилактического шока погибла женщина, которой во время сна залетела в рот оса.