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Укусы ос привели к смерти депутата парламента Молдавии

15:21, 05 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Укусы ос привели к смерти депутата парламента Молдавии
15:21, 05 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
43
0
#Молдавия\n#власть\n#парламент\n#депутаты\n#смерть\n#трагедия\n#насекомые
Фото: pxhere.com
43
0

У Юрия Пасата произошел анафилактический шок.

Кишинев. Молдавия. Депутат парламента Молдавии Юрий Пасат скончался от последствий укусов ос. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на заявление пресс-службы правящей партии «Действие и солидарность», в которой состоял покойный политик.

Сообщается, что причиной смерти парламентария стал анафилактический шок. В парламенте выразили соболезнования родным. Юрий Пасат в прошлом был главой администрации села Бэлчана Хынчештьского района. 9 августа политику исполнилось бы 54 года. В парламенте он занимал пост зампредседателя комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности.

Напомним, в августе 2023 года в дачном кооперативе на окраине Саратова от анафилактического шока погибла женщина, которой во время сна залетела в рот оса.

15:21, 05 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
43
0
#Молдавия\n#власть\n#парламент\n#депутаты\n#смерть\n#трагедия\n#насекомые