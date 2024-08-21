Старейшая женщина на Земле скончалась в Испании

Барселона. Испания. Стало известно о смерти самого старого человека на нашей планете. В Испании скончалась Мария Браньяс Морера, она прожила 117 лет и 169 дней, пишет Лента.ру.

По словам родственников, она умерла во время сна 19 августа. Мария Браньяс Морера родилась 4 марта 1907 года в американском Сан-Франциско. Затем семья переехала в Каталонию, где женщина и провела всю свою жизнь. На ее ранние годы пришлись пандемия испанского гриппа и Гражданская война в Испании.

Мужем Марии Браньяс был врач, она родила ему троих детей, одного из них уже нет в живых.

Последние 20 лет жизни Морера провела в доме престарелых. Физическое и психическое здоровье долгожительницы были в норме, отмечалась только частичная потеря слуха и трудности с передвижением.

Издание отмечает, что теперь старейшим человеком на Земле стала Томико Итоока из Японии. Сейчас ей 116 лет.

Из документально подтвержденных случаев, дольше всех на свете прожила француженка Жанна Кальман. Она ушла в мир иной в возрасте 122 года и 164 дня. Это произошло в 1997 году.

Напомним, в апреле 2024 года в Венесуэле скончался старейший мужчина на Земле — 114-летний Хуан Висенте Перес Мора.