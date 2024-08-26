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В Глазовском районе в ДТП погиб пассажир

17:40, 26 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Глазовском районе в ДТП погиб пассажир
17:40, 26 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Глазовский район\n#Удмуртия\n#ДТП\n#смерть\n#пьяный водитель
Фото: Госавтоинспекция Удмуртии
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Пьяный водитель без прав не справился с управлением автомобиля.

Глазов. Удмуртия. В Глазовском районе на дороге «Глазов – Красногорское» произошла смертельная авария. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии. 

ДТП случилось в ночь на 26 августа. 62-летний мужчина управлял «Ладой Калиной», но не справился с управлением и съехал с дороги, в результате чего машина опрокинулась. Водитель не пострадал, но его 38-летний пассажир получил смертельную травму. 

Во время освидетельствования у мужчины установили состояние алкогольного опьянения, но водитель заявил, что выпил уже после аварии. Позднее инспекторы установили, что мужчину лишили права управления транспортными средствами. 

В результате было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Водителя заключили под стражу, а его автомобиль переместили на специализированную стоянку. 

17:40, 26 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
150
0
#Глазовский район\n#Удмуртия\n#ДТП\n#смерть\n#пьяный водитель