В Глазовском районе в ДТП погиб пассажир

Глазов. Удмуртия. В Глазовском районе на дороге «Глазов – Красногорское» произошла смертельная авария. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии.

ДТП случилось в ночь на 26 августа. 62-летний мужчина управлял «Ладой Калиной», но не справился с управлением и съехал с дороги, в результате чего машина опрокинулась. Водитель не пострадал, но его 38-летний пассажир получил смертельную травму.

Во время освидетельствования у мужчины установили состояние алкогольного опьянения, но водитель заявил, что выпил уже после аварии. Позднее инспекторы установили, что мужчину лишили права управления транспортными средствами.

В результате было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Водителя заключили под стражу, а его автомобиль переместили на специализированную стоянку.