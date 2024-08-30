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В выгребной яме туалета в Дебёсах нашли тело новорождённого ребёнка

10:16, 30 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В выгребной яме туалета в Дебёсах нашли тело новорождённого ребёнка
10:16, 30 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
118
0
#Дебесы\n#Удмуртия\n#дети\n#смерть\n#полиция\n#информация
Фото: unsplash.com (Dan Meyers)
118
0

В районе устанавливают личность матери младенца.

Дебёсы. Удмуртия. Тело новорождённой девочки нашли в выгребной яме туалета в Дебёсах. Об этом пишет местная газета «Новый путь». 

Труп был обнаружен 26 августа во дворе дома на улице Труда, 8. 

Чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, требуется установить личность матери ребёнка. Если кто-то из местных жителей владеет какой-либо значимой информацией, их просят, в том числе анонимно, сообщить об этом в полицию. Сделать это можно по номеру +8 (999) 362-66-39. 

10:16, 30 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
118
0
#Дебесы\n#Удмуртия\n#дети\n#смерть\n#полиция\n#информация