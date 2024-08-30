В выгребной яме туалета в Дебёсах нашли тело новорождённого ребёнка

Дебёсы. Удмуртия. Тело новорождённой девочки нашли в выгребной яме туалета в Дебёсах. Об этом пишет местная газета «Новый путь».

Труп был обнаружен 26 августа во дворе дома на улице Труда, 8.

Чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, требуется установить личность матери ребёнка. Если кто-то из местных жителей владеет какой-либо значимой информацией, их просят, в том числе анонимно, сообщить об этом в полицию. Сделать это можно по номеру +8 (999) 362-66-39.