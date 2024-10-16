Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
«Ижсинтез-Химпром» - синтез чистоты и здоровья Лонгрид Лихие 1920-е: Восстановленная память «Дуровской грани» Лонгрид Русь Дружинная Лонгрид

Случайно придавивший полуторагодовалого сына ижевчанин получил наказание

10:10, 16 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Случайно придавивший полуторагодовалого сына ижевчанин получил наказание
10:10, 16 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
93
0
#Ижевск\n#отцы и дети\n#смерть\n#суды
Фото: unsplash.com (Szilvia Basso)
93
0

Отец уложил ребёнка спать, а сам лёг рядом.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вынесли приговор отцу, который случайно придавил своего полуторагодовалого сына насмерть. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

В августе подсудимый, будучи пьяным, уложил ребёнка спать, а сам лёг рядом. Во время сна мужчина навалился телом на малыша, что повлекло компрессионную асфиксию и смерть ребёнка.

Вину отец признал.

Учитывая данные о личности, суд назначил наказание в виде исправительных работ на шесть месяцев, с удержанием зарплаты 5% в доход государства.

10:10, 16 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
93
0
#Ижевск\n#отцы и дети\n#смерть\n#суды