Случайно придавивший полуторагодовалого сына ижевчанин получил наказание

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вынесли приговор отцу, который случайно придавил своего полуторагодовалого сына насмерть. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

В августе подсудимый, будучи пьяным, уложил ребёнка спать, а сам лёг рядом. Во время сна мужчина навалился телом на малыша, что повлекло компрессионную асфиксию и смерть ребёнка.

Вину отец признал.

Учитывая данные о личности, суд назначил наказание в виде исправительных работ на шесть месяцев, с удержанием зарплаты 5% в доход государства.