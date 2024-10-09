Укус клеща стал смертельным для чемпионки России по ледолазанию Алены Власовой

Киров. Кировская область. Стало известно о смерти чемпионки России по ледолазанию Алены Власовой. Спортсменка скончалась на 36-м году жизни от последствий укуса клеща, передает RT.

В июне 2024 года гостившая на даче у друзей женщина нашла на теле впившегося в кожу клеща. На следующий день Власова отправилась в больницу, но было поздно: кровосос занес в организм возбудителей энцефалита. Болезнь протекала с осложнениями.

3 месяца женщина провела подключенной к аппарату ИВЛ в состоянии, близком к коме. У нее было поражено 70% легких. На вопросы врачей и близких спортсменка могла лишь открывать и закрывать глаза. Смерть наступила 5 октября.

У Алены Власовой остались супруг и дочка 10 лет. Прощание с покойной состоится 9 октября. Похороны пройдут на Новомакарьевском кладбище в Кирове, откуда она была родом. На соревнованиях спортсменка выступала за Свердловскую область.

В Федерации альпинизма России рассказали, что мастер спорта Власова была лидером сборной прошлого сезона, выиграла чемпионат и Кубок страны по ледолазанию. Данный вид спорта изначально был одной из вспомогательных дисциплин в альпинизме, но со временем по нему начали проводить отдельные турниры. Ледолазы соревнуются в подъеме по ледяным стенам на скорость и сложность с использованием специального снаряжения.

Напомним, 8 октября сообщалось о гибели пятерых российских альпинистов при попытке восхождения на вершину Дхаулагири в непальских Гималаях.