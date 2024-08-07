Глава холдинга «Мастертел» надышался закисью азота и умер в Москве

Москва. Тело не выходившего на связь в течение суток гендиректора АО «Мастертел» Виталия Езопова нашли на его квартире в Москве. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на информированный источник.

Езопов не вышел на работу и не отвечал на звонки. К вечеру его помощница обратилась в полицию. Силовики открыли дверь квартиры бизнесмена ключами, которые дала его жена. Мертвого Езопова нашли на кровати, рядом с ним лежал баллон и трубка с надписью «Азот». Признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительным данным, мужчина скончался вовремя вдыхания закиси азота, известной также как «веселящий газ».

Основанная Виталием Езоповым компания «Мастертел» является одним из крупнейших телекоммуникационных провайдеров Москвы и Санкт-Петербурга.

Напомним, в июле в одной из высоток «Москва-Сити» был найден мертвым топ-менеджер ГРК «Черногорская» Франк Риттнер.