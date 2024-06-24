Москва. Депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев высказался о теракте в Дагестане. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, 23 июня группа террористов в Дагестане совершила нападение на пост ДПС, синагогу и православный храм. Жертвами теракта стали 15 полицейских и несколько мирных жителей, в том числе протоиерей Николай.

«Выражаю свои глубокие соболезнования всем родственникам погибших. Уверен, что по итогам всех следственных мероприятий мы узнаем, кто стоит за этим терактом, хотя очевидно, что его целью было расшатать единство нашей страны и нанести удар изнутри. Об этом говорит и тот факт, что преступники действовали в один из самых почитаемых православных праздников — Троицу», — написал Андрей Исаев. Также он отметил, что эти события совпали с ещё одной трагедией — ракетной атакой в Севастополе.

Депутат Госдумы подчеркнул, что в этих событиях чувствуется рука американских заказчиков, которые, по словам Андрея Исаева, ещё в прошлом году сформулировали своей главной задачей разрушение России изнутри.

«Они хорошо понимают, что нас не удастся победить на поле боя, и тем более сломить нашу экономику через санкции, поэтому делается ставка на разобщение страны через внутренние конфликты. В условиях, когда навальнистские группировки* ликвидированы, делаются попытки разрушения межнационального мира в России», — сообщил депутат Госдумы.

Он указал на то, что пощады террористам быть не должно.

Напомним, ранее муфтий Удмуртии высказался на тему трагедий в Дагестане и Севастополе.

* — организация признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.