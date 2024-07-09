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Мужчина на инвалидной коляске едва не спалил дворец короля Норвегии

15:13, 09 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Мужчина на инвалидной коляске едва не спалил дворец короля Норвегии
15:13, 09 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
21
0
#Норвегия\n#монархия\n#дворец\n#теракт\n#инвалиды\n#поджог
Фото: pxhere.com
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0

Террорист угрожал также привести в действие бомбу.

Осло. Норвегия. Попытку теракта предотвратили полиция Норвегии. Мужчина в инвалидной коляске пытался поджечь королевский дворец в Осло, пишут «Известия» со ссылкой на портал NewsInEnglish. 

Сообщается, что инцидент произошел 8 июля. 50-летний мужчина метнул две бутылки с зажигательной смесью в сторону здания. При этом он сказал очевидцу, что у него есть бомба. Огонь потушили, поджигателя задержали.

Оказалось, что у злоумышленника было с собой еще несколько «коктейлей Молотова». Их изучат специалисты, рассказали в полиции.

Мотивы террориста не установлены, неизвестно также, действовал ли он в одиночку.

Напомним, в июне в Киеве задержали нацгвердейца, который пытался поджечь здание Верховной рады Украины.

15:13, 09 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
21
0
#Норвегия\n#монархия\n#дворец\n#теракт\n#инвалиды\n#поджог