Мужчина на инвалидной коляске едва не спалил дворец короля Норвегии

Осло. Норвегия. Попытку теракта предотвратили полиция Норвегии. Мужчина в инвалидной коляске пытался поджечь королевский дворец в Осло, пишут «Известия» со ссылкой на портал NewsInEnglish.

Сообщается, что инцидент произошел 8 июля. 50-летний мужчина метнул две бутылки с зажигательной смесью в сторону здания. При этом он сказал очевидцу, что у него есть бомба. Огонь потушили, поджигателя задержали.

Оказалось, что у злоумышленника было с собой еще несколько «коктейлей Молотова». Их изучат специалисты, рассказали в полиции.

Мотивы террориста не установлены, неизвестно также, действовал ли он в одиночку.

Напомним, в июне в Киеве задержали нацгвердейца, который пытался поджечь здание Верховной рады Украины.