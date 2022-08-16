В Минобороны признали диверсией взрывы боеприпасов в Джанкойском районе Крыма

Майское. Крым. Взрывы на складе боеприпасов в селе Майское Джанкойского района Крыма устроили диверсанты. Об этом заявили в Минобороны России, пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что в результате пожара и детонации боеприпасов повреждения получили линии электропередачи, электростанция, участок железной дороги, а также жилые дома.

Напомним, взрывы начали греметь утром 16 августа. Поначалу СМИ писали о пожаре на трансформаторной станции, который произошел после сильного хлопка примерно в 6 часов утра. Позднее в администрации Майского заявили, что произошла детонация боеприпасов в пункте временной дислокации военнослужащих. Порядка 2 тыс. жителей эвакуировали. По данным Минздрава Крыма, пострадали два человека, один из них госпитализирован.

Советник главы Крыма Сергея Аксенова по информационной политике Олег Крючков позднее рассказал, что взрывы продолжаются.