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В Минобороны признали диверсией взрывы боеприпасов в Джанкойском районе Крыма

15:28, 16 августа, 2022
Евгений Кандаков
В Минобороны признали диверсией взрывы боеприпасов в Джанкойском районе Крыма
15:28, 16 августа, 2022
Евгений Кандаков
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#Крым\n#военные\n#Минобороны\n#эвакуация\n#происшествие\n#пострадавшие\n#пожар\n#взрывы\n#диверсии
Фото: pixabay.com
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Пострадали линии электропередач, жилые дома и другие гражданские объекты.

Майское. Крым. Взрывы на складе боеприпасов в селе Майское Джанкойского района Крыма устроили диверсанты. Об этом заявили в Минобороны России, пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что в результате пожара и детонации боеприпасов повреждения получили линии электропередачи, электростанция, участок железной дороги, а также жилые дома.

Напомним, взрывы начали греметь утром 16 августа. Поначалу СМИ писали о пожаре на трансформаторной станции, который произошел после сильного хлопка примерно в 6 часов утра. Позднее в администрации Майского заявили, что произошла детонация боеприпасов в пункте временной дислокации военнослужащих. Порядка 2 тыс. жителей эвакуировали. По данным Минздрава Крыма, пострадали два человека, один из них госпитализирован.

Советник главы Крыма Сергея Аксенова по информационной политике Олег Крючков позднее рассказал, что взрывы продолжаются.

15:28, 16 августа, 2022
Евгений Кандаков
121
0
#Крым\n#военные\n#Минобороны\n#эвакуация\n#происшествие\n#пострадавшие\n#пожар\n#взрывы\n#диверсии