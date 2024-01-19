Нефтебаза на Брянщине загорелась после нейтрализации беспилотника ВСУ

Клинцы. Брянская область. На нефтебазе в Клинцах Брянской области вспыхнул пожар. Причиной послужила атака дрона с территории Украины, заявил глава региона Александр Богомаз.

В своем Telegram-канале губернатор написал, что беспилотник был подавлен военными с помощью средств радиоэлектронной борьбы, но боеприпас с потерявшего управление аппарата все же сошел. В результате загорелись резервуары в обваловании, уточнил чиновник.

Их тушением занимаются специалисты МЧС с 13 единицами техники. По предварительным данным, пострадавших нет, добавил Александр Богомаз.

Факт нейтрализации беспилотника самолетного типа в Брянской области в 06.40 МСК 19 января подтвердили также в пресс-службе Минобороны России.