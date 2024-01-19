Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Волонтёром может стать каждый Лонгрид Кофейный бизнес по любви Лонгрид Тёплое место Лонгрид

Нефтебаза на Брянщине загорелась после нейтрализации беспилотника ВСУ

10:39, 19 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Нефтебаза на Брянщине загорелась после нейтрализации беспилотника ВСУ
10:39, 19 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
127
0
#Украина\n#Россия\n#Брянская область\n#губернаторы\n#Минобороны\n#диверсии\n#дроны\n#беспилотники\n#нефть\n#пожар\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
127
0

На тушение направлены 13 единиц техники.

Клинцы. Брянская область. На нефтебазе в Клинцах Брянской области вспыхнул пожар. Причиной послужила атака дрона с территории Украины, заявил глава региона Александр Богомаз.

В своем Telegram-канале губернатор написал, что беспилотник был подавлен военными с помощью средств радиоэлектронной борьбы, но боеприпас с потерявшего управление аппарата все же сошел. В результате загорелись резервуары в обваловании, уточнил чиновник.

Их тушением занимаются специалисты МЧС с 13 единицами техники. По предварительным данным, пострадавших нет, добавил Александр Богомаз.

Факт нейтрализации беспилотника самолетного типа в Брянской области в 06.40 МСК 19 января подтвердили также в пресс-службе Минобороны России.

 

10:39, 19 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
127
0
#Украина\n#Россия\n#Брянская область\n#губернаторы\n#Минобороны\n#диверсии\n#дроны\n#беспилотники\n#нефть\n#пожар\n#СВО\n#спецоперация