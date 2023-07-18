В ФСБ заявили о готовившемся теракте на ГЭС в Угличе

Углич. Ярославская область. Украинские спецслужбы планировали взорвать гидроэлектростанцию (ГЭС) в Ярославской области. Для этой цели они завербовали местную жительницу, которая собирала данные об объекте энергетики, передает RT.

Как сообщили в пресс-центре ФСБ, полученные сведения 36-летняя россиянка передавала кураторам на Украине. Эту информацию ее вербовщики намеревались использовать для наведения на ГЭС беспилотников со взрывчаткой. Женщину задержали.