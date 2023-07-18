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В ФСБ заявили о готовившемся теракте на ГЭС в Угличе

11:59, 18 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В ФСБ заявили о готовившемся теракте на ГЭС в Угличе
11:59, 18 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
233
0
#Украина\n#Россия\n#Ярославская область\n#ФСБ\n#теракт\n#диверсии\n#энергетика\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
233
0

Завербованная украинскими спецслужбами россиянка собирала информацию об объекте.

Углич. Ярославская область. Украинские спецслужбы планировали взорвать гидроэлектростанцию (ГЭС) в Ярославской области. Для этой цели они завербовали местную жительницу, которая собирала данные об объекте энергетики, передает RT.

Как сообщили в пресс-центре ФСБ, полученные сведения 36-летняя россиянка передавала кураторам на Украине. Эту информацию ее вербовщики намеревались использовать для наведения на ГЭС беспилотников со взрывчаткой. Женщину задержали.

11:59, 18 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
233
0
#Украина\n#Россия\n#Ярославская область\n#ФСБ\n#теракт\n#диверсии\n#энергетика\n#СВО\n#спецоперация