Полковник разведки ВСУ погиб в России во время диверсии

Потерю Олега Бабия признали в Минобороны Украины.
Киев. Украина. Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины признало гибель своего высокопоставленного офицера. По сообщению ведомства, на территории России был ликвидирован полковник Олег Бабий, пишет Лента.ру.
Военный погиб еще в августе 2022 года. Вместе с диверсионной группой он попал в засаду, когда возвращался с задания, при выполнении которого якобы уничтожил 3 бомбардировщика Ту-22. Полковник Бабий осуществил 9 успешных рейдов в тылу российской армии, утверждается в некрологе.