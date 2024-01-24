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Полковник разведки ВСУ погиб в России во время диверсии

11:58, 24 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Полковник разведки ВСУ погиб в России во время диверсии
11:58, 24 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
213
0
#Россия\n#Украина\n#разведка\n#диверсии\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
213
0

Потерю Олега Бабия признали в Минобороны Украины.

Киев. Украина. Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины признало гибель своего высокопоставленного офицера. По сообщению ведомства, на территории России был ликвидирован полковник Олег Бабий, пишет Лента.ру

Военный погиб еще в августе 2022 года. Вместе с диверсионной группой он попал в засаду, когда возвращался с задания, при выполнении которого якобы уничтожил 3 бомбардировщика Ту-22. Полковник Бабий осуществил 9 успешных рейдов в тылу российской армии, утверждается в некрологе. 

11:58, 24 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
213
0
#Россия\n#Украина\n#разведка\n#диверсии\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация