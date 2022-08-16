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Не менее двух человек пострадали при детонации боеприпасов в Крыму

11:26, 16 августа, 2022
Евгений Кандаков
Не менее двух человек пострадали при детонации боеприпасов в Крыму
11:26, 16 августа, 2022
Евгений Кандаков
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#Крым\n#военные\n#Минобороны\n#эвакуация\n#происшествие\n#пострадавшие\n#пожар\n#взрывы
Фото: pixabay.com
91
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Один из травмированных отправлен в больницу.

Майское. Крым. Взрыв боеприпасов произошел на территории одной из воинских частей в районе поселения Майское Джанкойского района Республики Крым. В результате пострадали 2 человека, пишет Лента.ру.

В Минобороны России заявили, что детонация произошла в результате возгорания. О причинах пожара достоверной информации пока нет.

По поступившим ранее сообщениям СМИ, пожар вспыхнул на трансформаторной станции после сильного хлопка примерно в 6 часов утра. Позднее в администрации Майского заявили, что произошел взрыв боеприпасов в пункте временной дислокации военнослужащих. Порядка 2 тыс. жителей эвакуировали, одиночные взрывы продолжаются.

Наличие пострадавших среди гражданского населения подтвердил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов. По его словам, идет эвакуация населения за пределы пятикилометровой зоны.

В Минздраве Крыма уточнили, что травмы получили два человека, один из них госпитализирован.

Напомним, 9 августа детонация боеприпасов на военном аэродроме произошла также в крымской Новофедоровке. По уточненным данным, в результате погиб 1 человек, пострадали 9.

11:26, 16 августа, 2022
Евгений Кандаков
91
0
#Крым\n#военные\n#Минобороны\n#эвакуация\n#происшествие\n#пострадавшие\n#пожар\n#взрывы