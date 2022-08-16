В Ростовской области больше 50 жителей станицы отравились дымом

Верхнекундрюченская. Ростовская область. Медпомощь потребовалась 53 жителям станицы Верхнекундрюченская Ростовской области. Как рассказал глава региона Василий Голубев, в основном они пострадали от задымления, сообщает телеканал «Рен ТВ».

По словам губернатора, врачи оказывают всю необходимую помощь.

Пожар вспыхнул на территории Усть-Донецкого лесничества 15 августа. К утру вторника горело 136 гектаров. Огонь перекинулся на станицу Верхнекундрюченская. По предварительной информации, повреждено 60 домов. В Усть-Донецком районе Ростовской области введен режим ЧС.

В тушении участвуют 461 человек и 107 единиц техники, в том числе самолет-амфибия Бе-200ЧС, Ил-76 и 2 вертолета МИ-8, сообщили в Главном управлении МЧС по региону. Авиацией осуществлено 46 сбросов воды общей массой 275 тонн. Работу пожарных затрудняют порывы ветра до 30 м/с.

В хуторе Евсеевский размещены 39 эвакуированных жителей, в том числе 14 детей.