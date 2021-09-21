Устроившему стрельбу в Перми проведут психиатрическую экспертизу

Следствие хочет понять, был ли стрелок вменяем во время совершения преступления.

Пермь. Пермский край. Стрелку из Перми проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на ТАСС.

Следствие назначит 18-летнему Тимуру Бекмансурову экспертизу, чтобы выяснить, в каком он психическом состоянии, отдавал ли он отчёт своим действиям во время стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ).

Сейчас стрелок находится в больнице в тяжёлом состоянии — он был ранен полицейским при задержании.

Что касается остальных пострадавших в результате бойни, то, по словам главы Минобрнауки России Валерия Фалькова, большинство из них идут на поправку. Глава федерального Минздрава, в свою очередь, сообщил, что 9 из 20 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии. По сообщению пресс-службы министерства территориальной безопасности Пермского края, 7 пациентов бортом МЧС доставят на лечение в Москву.

Напомним, что в понедельник, 20 сентября, около 11:00 по местному времени студент 1 курса ПГНИУ Тимур Бекмансуров зашёл на территорию университета и начал стрельбу. Зайдя в здание, он продолжил стрелять по находящимся там людям. В попытке спастись, студенты прыгали из окон. Один из прибывших на место полицейских задержал стрелка.

По уточнённым данным в результате инцидента погибли 6 человек, 24 пострадали.