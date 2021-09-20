Устроившего стрельбу в Пермском университете задержали

По официальным данным, погибли восемь человек, ещё несколько пострадали.

Пермь. Пермский край. Неизвестный, устроивший стрельбу на территории Пермского госуниверситета, задержан. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

По данным ведомства, стрельбу открыл учащийся вуза. Его личность установлена. В настоящее время он задержан. Также СК уточнили, что погибли восемь человек, несколько получили ранения. Есть ли среди погибших стрелок — неизвестно.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК России («Убийство»). Расследование поручено Главному следственному управлению СК России.