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Устроившего стрельбу в Пермском университете задержали

11:57, 20 сентября, 2021
Андрей Бирюков
Устроившего стрельбу в Пермском университете задержали
11:57, 20 сентября, 2021
Андрей Бирюков
126
0
#Пермь\n#стрельба\n#университет
Фото: twenty20.com
126
0

По официальным данным, погибли восемь человек, ещё несколько пострадали.

Пермь. Пермский край. Неизвестный, устроивший стрельбу на территории Пермского госуниверситета, задержан. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации. 

По данным ведомства, стрельбу открыл учащийся вуза. Его личность установлена. В настоящее время он задержан. Также СК уточнили, что погибли восемь человек, несколько получили ранения. Есть ли среди погибших стрелок — неизвестно.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК России («Убийство»). Расследование поручено Главному следственному управлению СК России.

11:57, 20 сентября, 2021
Андрей Бирюков
126
0
#Пермь\n#стрельба\n#университет
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