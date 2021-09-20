В Перми неизвестный открыл стрельбу в университете

Есть пострадавшие и погибшие.

Пермь. Пермский край. На территории Пермского государственного национального исследовательского университета в Перми слышна стрельба. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Позднее информацию подтвердили в пресс-службе вуза. Там сообщили, что в здании действительно стрельба. Некоторые сотрудники забаррикадировались в конференц-зале и кабинетах. Неизвестный молодой человек в маске проник на территорию университета около 09:00 (время московское), после чего начал стрелять из травматического оружия.

Представители вуза на своей странице в соцсети «ВКонтакте» призвали студентов, находящихся в здании, закрыться изнутри, а тех, кто на территории учреждения, покинуть её.

На кадрах, которые опубликовали «Известия», видно, как со второго этажа одного из зданий выпрыгивают молодые люди. На фоне слышны громкие хлопки, похожие на выстрелы. Источники издания сообщают о пяти погибших и шести пострадавших.