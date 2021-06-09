Три человека погибли в загоревшейся больнице в Рязани

Очаг возгорания находился в реанимационном отделении.



Рязань. Рязанская область. Возгорание в Областной клинической больнице им. Н. А. Семашко в Рязани унесло жизни троих человек. Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС, пожар произошел в ночь на 9 июня.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 03:36. Прибывшие на место пожарные установили, что очаг возгорания находится в реанимационном отделении на площади 15 кв. м.

Несмотря на то что тушение было затруднено сильным задымлением на 1 этаже и конструктивными особенностями здания, дальнейшего распространения огня допущено не было. Пожар полностью ликвидировали в 4:17.

Спасатели совместно с администрацией больницы эвакуировали 35 и спасли 8 человек. Сообщается о трех погибших. По данным «Интерфакса», один из них задохнулся от дыма, другой умер в машине скорой помощи, причина не уточняется. Пострадали не менее 10 человек, в том числе медсестра.

В тушении пожара участвовали 60 человек, использовалось 19 единиц техники.