Четырехлетний ребенок погиб при пожаре в бараке в Астрахани

Трагедия произошла в середине дня на улице Каменоярской.

Астрахань. Астраханская область. Спасатели в Астрахани обнаружили тело ребёнка на месте пожара в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщил RT.

«В 15:04 поступило сообщение о загорании жилого многоквартирного одноэтажного дома барачного типа на улице Каменоярской, 50. Площадь пожара составила 200 квадратных метров», — сообщили в областном управлении МЧС России.

После ликвидации пожара огнеборцы обнаружили тело одного погибшего — ребёнка четырех лет.