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Четырехлетний ребенок погиб при пожаре в бараке в Астрахани

18:50, 22 ноября, 2020
Дмитрий Стрелков
Четырехлетний ребенок погиб при пожаре в бараке в Астрахани
18:50, 22 ноября, 2020
Дмитрий Стрелков
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#Россия\n#Астраханская область\n#гибель детей\n#пожар
Фото: pixabay.com
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Трагедия произошла в середине дня на улице Каменоярской.

Астрахань. Астраханская область. Спасатели в Астрахани обнаружили тело ребёнка на месте пожара в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщил RT.

«В 15:04 поступило сообщение о загорании жилого многоквартирного одноэтажного дома барачного типа на улице Каменоярской, 50. Площадь пожара составила 200 квадратных метров», — сообщили в областном управлении МЧС России.

После ликвидации пожара огнеборцы обнаружили тело одного погибшего — ребёнка четырех лет.

18:50, 22 ноября, 2020
Дмитрий Стрелков
3
0
#Россия\n#Астраханская область\n#гибель детей\n#пожар