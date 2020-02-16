В Москве мужчина с ножом напал на людей в храме

Два человека получили ранения.

Москва. В один из храмов Москвы ворвался мужчина с ножом и напал на прихожан. Как сообщили «Ижвестия», инцидент произошёл утром в воскресенье, 16 февраля.

Настоятель храма Николая Чудотворца в Басманном районе Москверассказал журналистам о случившемся. По словам протоиерея Кирилла Сладкова, оба пострадавших — его коллеги.

Злоумышленник забежал в центральный алтарь. На мужчине были очки, резиновые перчатки и капюшон. Протоиерей и его помощник подошли к вбежавшему, чтобы «узнать, что случилось, и спокойно вывести», но мужчина выхватил нож и ударил им помощника настоятеля.

После этого все присутствующие стали останавливать преступника, а тот в это время дважды ударил ещё одного человека. По словам настоятеля, один из пострадавших ранен в руку, второй — в плечо. Мужчину смогли остановить. Позже его задержала полиция. Обстоятельства случившегося выясняются.