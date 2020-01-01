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Пострадавших при нападении на пост ДПС в Магасе полицейских перевезут в Москву

16:26, 01 января, 2020
Дарья Саушина
Пострадавших при нападении на пост ДПС в Магасе полицейских перевезут в Москву
16:26, 01 января, 2020
Дарья Саушина
125
0
#МВД\n#Ингушетия\n#происшествие
Фото: instagram.com/chp_ingushetia
125
0

Трое пострадавших при нападении полицейских находятся в сознании в состоянии средней тяжести.

Магас. Ингушетия. Полицейских, пострадавших в Магасе при нападении на пост ДПС, отправят спецбортом в Москву. Как пишет Газету.ру со ссылкой на ТАСС, трое правоохранителей находятся в сознании в состоянии средней тяжести. Двоих из них перевезут в Москву в госпиталь МВД РФ.

Напомним, что 31 декабря вооруженная группа подъехала на автомобиле к посту ДПС на въезде в Магас и начала стрелять по полицейским. Один из сотрудников полиции погиб. По данным пресс-службы МВД России, у него остались жена и четверо несовершеннолетних детей.

Один из нападавших находится без сознания, в тяжелом состоянии.

16:26, 01 января, 2020
Дарья Саушина
125
0
#МВД\n#Ингушетия\n#происшествие

 

 

 


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