Пострадавших при нападении на пост ДПС в Магасе полицейских перевезут в Москву

Трое пострадавших при нападении полицейских находятся в сознании в состоянии средней тяжести.

Магас. Ингушетия. Полицейских, пострадавших в Магасе при нападении на пост ДПС, отправят спецбортом в Москву. Как пишет Газету.ру со ссылкой на ТАСС, трое правоохранителей находятся в сознании в состоянии средней тяжести. Двоих из них перевезут в Москву в госпиталь МВД РФ.

Напомним, что 31 декабря вооруженная группа подъехала на автомобиле к посту ДПС на въезде в Магас и начала стрелять по полицейским. Один из сотрудников полиции погиб. По данным пресс-службы МВД России, у него остались жена и четверо несовершеннолетних детей.

Один из нападавших находится без сознания, в тяжелом состоянии.