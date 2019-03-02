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Против бойца Александра Емельяненко могут возбудить уголовное дело

16:20, 02 марта, 2019
Ксения Чернова
16:20, 02 марта, 2019
Ксения Чернова
128
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#спорт\n#авто\n#алкоголь\n#происшествие
Фото: vk.com (Александр Емельяненко)
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Спортсмен оскорблял полицейских, задержавших его после ДТП.

Кисловодск. Ставропольский край. Против знаменитого бойца Александра Емельяненко могут возбудить уголовное дело. Как пишет Эхо Москвы, спортсмен оскорблял полицейских, которые задержали его после ДТП.

В отношении мужчины составили три административных протокола – он припарковался на пешеходном переходе, отказался от проведения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения и отказался подчинятся полицейским.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела об оскорблении полицейских. По этой статье бойцу может грозить до года исправительных работ.

Перепалка с правоохранителями, в ходе которой он угрожал им физической расправой, произошла после того, как золотистый «Мерседес» Емельяненко, припаркованный на пешеходном переходе, собрались эвакуировать. Спортсмен попытался скрыться, выехав на тротуар, и врезался в другие машины.

Александр Емельяненко — младший брат чемпиона мира по смешанным боевым искусствам Федора Емельяненко. Спортсмен ранее уже был судим за изнасилование.

16:20, 02 марта, 2019
Ксения Чернова
128
0
#спорт\n#авто\n#алкоголь\n#происшествие

 

 

 


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