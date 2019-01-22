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10 моряков погибли во время пожара на кораблях под флагом Танзании в Черном море

09:40, 22 января, 2019
Дарья Снидкова
09:40, 22 января, 2019
Дарья Снидкова
164
0
#море\n#корабли\n#происшествие\n#гибель людей.\n#пожар\n#пострадавшие
Фото: Reuters
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Больницы Крыма и Краснодарского края готовы принять пострадавших.

На двух танкерах под флагом Танзании «Маэстро» и «Канди» произошел пожар в нейтральных водах Черного моря. Об этом пишет RT.  

Вечером 21 января недалеко от берега Крыма два корабля передавали друг другу топливо, когда на одном из судов произошел взрыв. Пожар перекинулся на соседа.

На обоих кораблях находился 31 человек – граждане Турции (16 членов экипажа) и Индии.

По последним данным Росморречфлота, 10 человек погибли, 12 ранены. Поиск еще 10 моряков продолжается.

На месте велись спасательные работы силами порядка 10 кораблей и спасательного судна Черноморского флота. Сейчас «операция перешла в формат поисковой».

Сообщалось, что медучреждения Крыма готовы принять пострадавших. Вероятно, 7 раненых с сильными ожогами доставят в Керчь. Больницы Краснодара готовы принять моряков для проведения сложных операций.

Также к поисковым работам подключили вертолеты.

Следственные органы России возбудили уголовное дело по факту гибели двух и более лиц на судах в нейтральных водах Чёрного моря.

Происшествие не повлияло на судоходство в Черном море.

«Судоходство осуществляется в штатном режиме. В Керченском проливе никаких происшествий нет», — сказал гендиректор Крымских морских портов Алексей Волков.

В экстренных службах предполагают, что причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности.

09:40, 22 января, 2019
Дарья Снидкова
164
0
#море\n#корабли\n#происшествие\n#гибель людей.\n#пожар\n#пострадавшие

 

 

 


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