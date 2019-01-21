Под Калугой женщина облила кислотой сотрудницу офиса микрозаймов

Женщина пыталась ограбить организацию.

Калуга. Калужская область. В Дзержинском районе Калужской области 51-летняя местная жительница облила сотрудницу офиса микрозаймов кислотой. В полиции назвали это попыткой ограбления, сообщила пресс-служба областное УМВД России.

По версии следствия, женщина зашла в офис, достала из полиэтиленового пакета банку, выплеснула содержимое на девушку и ушла. Таким образом нападавшая хотела «улучшить свое финансовое положение».

Пострадавшую госпитализировали, подозреваемую задержали. В полиции возбудили уголовное дело о разбое.