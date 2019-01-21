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Под Калугой женщина облила кислотой сотрудницу офиса микрозаймов

19:00, 21 января, 2019
Дарья Снидкова
19:00, 21 января, 2019
Дарья Снидкова
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#кислота\n#Калуга\n#нападение\n#задержание
Фото: Пресс-служба УМВД России по Калужской области
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Женщина пыталась ограбить организацию.

Калуга. Калужская область. В Дзержинском районе Калужской области 51-летняя местная жительница облила сотрудницу офиса микрозаймов кислотой. В полиции назвали это попыткой ограбления, сообщила пресс-служба областное УМВД России.

По версии следствия, женщина зашла в офис, достала из полиэтиленового пакета банку, выплеснула содержимое на девушку и ушла. Таким образом нападавшая хотела «улучшить свое финансовое положение».

Пострадавшую госпитализировали, подозреваемую задержали. В полиции возбудили уголовное дело о разбое.

19:00, 21 января, 2019
Дарья Снидкова
155
0
#кислота\n#Калуга\n#нападение\n#задержание

 

 

 


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