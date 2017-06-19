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      В Краснодарском крае «автоюрист» незаконно получил со страховщиков 3 млн рублей

      16:20, 19 июня, 2017
      Новичок
      16:20, 19 июня, 2017
      Новичок
      264
      0
      #страхование\n#автомобилисты\n#мошенничество\n#ОСАГО\n#Госдума
      Фото: pixabay.com
      264
      0

      В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела.  

      Краснодар. 3 млн рублей ущерба нанес страховой компании «автоюрист» в Краснодарском крае. Проверка служба безопасности страховщика и правоохранителей выявила мошенническую схему, сообщает Агентство страховых новостей.  

      По версии следствия, мужчина создал организованную преступную группу, целью котрой было получение незаконных выплат по ОСАГО со страховщиков. Злоумышленники действовали на территории Крымского и Славянского районов края.  

      Организатор со своими знакомыми, вовлеченными в незаконный «бизнес» в качестве «участников» инсценированных ДТП, подавали заведомо ложные документы об авариях в страховую компанию. При этом для осмотра автомобилей специалистами страховых фирм создавались умышленные препятствия. Затем «автоюрист» обращался в суд с завышенными оценками стоимости ремонта машин и получал такие же завышенные страховые выплаты.  

      Против преступной группы возбуждено 7 уголовных дел по статье «Мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере».  

      Добавим, на днях Госдума продлила действие правила о внесении обязательных досудебных претензий по ОСАГО на срок до 1 января 2019 года. Закон об этом был принят российским парламентом в III чтении 16 июня.  

      Таким образом, в ближайшие полтора года при несогласии потерпевшего с исполнением страховщиком своих обязательств по договору ОСАГО, до обращения в суд клиент обязан направить в компанию письменную претензию с документами, обосновывающими его позицию. Страховщик должен рассмотреть ее в течение 10 календарных дней, затем либо удовлетворить требование, либо направить мотивированный отказ. Если спор не решится, страхователь получает право обратиться в суд. Ранее в законе оговаривалось, что эта норма будет работать до 1 июля 2017 года.

      16:20, 19 июня, 2017
      Новичок
      264
      0
      #страхование\n#автомобилисты\n#мошенничество\n#ОСАГО\n#Госдума

       

       

       

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