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В России создадут замену самолету Ан-124 «Руслан»

19:00, 12 ноября, 2018
Дарья Снидкова
19:00, 12 ноября, 2018
Дарья Снидкова
186
0
#Москва\n#самолет
Фото: pxhere.com
186
0

Об этом рассказал глава «Ил» Рогозин в «Фейсбуке».

Москва. Глава «Ил» Алексей Рогозин заявил, что в России разрабатывается перспективный авиационный комплекс военно-транспортной авиации сверхтяжелого класса. Как пишут «Известия», он придет на смену Ан-124 «Руслан».

«По истечении сроков эксплуатации ЛВТС Ан-26 поменяем на Ил-112В, СВТС Ан-12 — на Ил-276, ТВТС Ил-76 — на Ил-76МД-90А, а СТВТС Ан-124 — на ПАК ВТА», — написал Рогозин на своей странице в «Фейсбук».

Глава отметил, что это будет «не просто замена», а техника, «способная решать совершенно новые задачи».

Ан-124 «Руслан» — считается самым крупным в мире серийным грузовым самолетом. Серийный выпуск закончили в 2004 году.

 

19:00, 12 ноября, 2018
Дарья Снидкова
186
0
#Москва\n#самолет

 

 

 


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