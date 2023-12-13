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Аэропорт Краснодара могут открыть для полетов 16 декабря

14:57, 13 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Аэропорт Краснодара могут открыть для полетов 16 декабря
14:57, 13 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
41
0
#Краснодарский край\n#самолет\n#транспорт\n#СВО\n#расписание\n#авиация
Фото: pxhere.com
41
0

Воздушная гавань перестала принимать гражданские самолеты после начала СВО.

Краснодар. Краснодарский край. Воздушная гавань Краснодара, аэропорт Пашковский, начнет принимать гражданские авиарейсы 15 декабря. Это произойдет, если безопасность работы объекта будет подтверждена тестовым полетом, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Как рассказал изданию глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, контрольный рейс из московского Внуково совершит 15 декабря самолет авиакомпании «Азимут». Все остальные проверки безопасности уже проведены. Если нештатных ситуаций во время полета не возникнет, будет принято решение об окончательном открытии аэропорта.

Напомним, после начала СВО аэропорты в южной и центральной части страны перестали принимать и отправлять гражданские рейсы. В частности, ограничения коснулись аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

14:57, 13 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
41
0
#Краснодарский край\n#самолет\n#транспорт\n#СВО\n#расписание\n#авиация