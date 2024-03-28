Ижевск. Удмуртия. В Ижевском аэропорту появилась ещё одна авиакомпания. Об этом сообщил гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников в своём ТГ-канале.

Авиакомпания «Red Wings» — давний партнёр и друг «Ижавиа», отметил Александр Синельников.

С 26 апреля рейс Екатеринбург-Ижевск-Минеральные Воды будет выполняться два раза в неделю — по средам и пятницам. С 19 мая к ним добавится рейс в воскресенье. При этом рейсы «Ижавиа» до Екатеринбурга выполняться не будут, а освободившиеся самолёты направят на выполнение южных полётов в рамках летней программы.

«Все пассажиры, ранее купившие билеты на рейсы «Ижавиа» в Екатеринбург и обратно, будут доставлены рейсами авиакомпании «Red Wings» без переоформления билетов», — поделился руководитель «Ижавиа».

Напомним, с этого года компания «NordWind Airlines» будет выполнять рейсы в Махачкалу.