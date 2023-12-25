Возле самолета Байдена сняли на видео летающую тарелку

Лос-Анджелес. США. Самолет президента США Джо Байдена во время посадки в аэропорту Лос-Анджелеса сопровождал неопознанный летающий объект. «Летающая тарелка» попала на видео, пишет Газета.ру со ссылкой на New York Post.

Съемку вели два плейнспоттера – так называют людей, хобби которых является отслеживание взлетов и посадок авиатехники в аэропортах. Судя по кадрам с их видеокамеры, НЛО имело форму шара. В момент появления загадочного объекта, плейнспоттеры снимали дозаправку истребителя пятого F-35, сопровождающего самолет американского президента. Сам Байден в момент появления НЛО находился на борту.

«Ты тоже это видел? У нас что-то пролетело по курсу. <...> Это оно? НЛО, о котором мы говорим?» — приводит издание слова Джошуа Солорзано, одного из авторов ролика.

Его брат Питер Солорзано, однако, не поверил в наличие «летающей тарелки» и предположил, что в кадр попал воздушный шар.

Напомним, в сентябре 2023 года на конгрессе уфологов в Мексике были представлены мумии трехпалых существ, найденные в шахте в cтолице бывшей империи инков Куcко. Авторы находки не исключают, что впервые в руки ученых попали останки инопланетян.