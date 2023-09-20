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В Минобороны сообщили о крушении Су-34 под Воронежем

16:08, 20 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Минобороны сообщили о крушении Су-34 под Воронежем
16:08, 20 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
391
0
#Воронеж\n#авиация\n#самолет\n#Минобороны\n#военные\n#крушение самолета
Фото: pxhere.com
391
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Летчики катапультировались.

Воронеж. Воронежская область. Истребитель-бомбардировщик Су-34 рухнул в Воронежской области из-за аварии на борту. Пилоты успели катапультироваться, пишет «Российская газета» со ссылкой на Минобороны.

Сообщается, что экипаж в составе двух человек выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Боекомплекта на борту не было. Причиной аварии могла стать техническая неисправность.

Воздушное судно упало вдали от жилья, разрушений на земле нет. Летчиков нашли и доставили на аэродром базирования.

16:08, 20 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
391
0
#Воронеж\n#авиация\n#самолет\n#Минобороны\n#военные\n#крушение самолета