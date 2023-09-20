В Минобороны сообщили о крушении Су-34 под Воронежем

Воронеж. Воронежская область. Истребитель-бомбардировщик Су-34 рухнул в Воронежской области из-за аварии на борту. Пилоты успели катапультироваться, пишет «Российская газета» со ссылкой на Минобороны.

Сообщается, что экипаж в составе двух человек выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Боекомплекта на борту не было. Причиной аварии могла стать техническая неисправность.

Воздушное судно упало вдали от жилья, разрушений на земле нет. Летчиков нашли и доставили на аэродром базирования.