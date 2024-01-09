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В США нашли выпавший из потерявшего дверь самолета смартфон

13:23, 09 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В США нашли выпавший из потерявшего дверь самолета смартфон
13:23, 09 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
89
0
#США\n#авиация\n#самолет\n#происшествия\n#гаджеты\n#смартфоны
Фото: pxhere.com
89
0

Аппарат остался рабочим после падения с высоты около 5 км.

Портленд. США. Пассажир американского самолета, у которого во время рейса выпала входная дверь, обнаружил свой потерянный смартфон. Гаджет упал с высоты 4,8 км и продолжил функционировать, передает «МИР 24».

Владельца ударопрочного аппарата зовут Шонатан Бейтс, о случившемся он написал в социальной сети. По его словам, телефон на момент находки по-прежнему находился в авиарежиме, на нем была открыта страница с багажной квитанцией.

Перед этим в Портленде нашли отвалившуюся дверь воздушного судна. Она упала на задний двор одному из местных жителей.

5 января в США совершил экстренную посадку пассажирский самолет, на котором находились 174 пассажира и 6 членов экипажа. Причиной послужила авария – во время полета от лайнера отделилась входная дверь. Затем с борта упало пустое кресло. Пассажиры не пострадали. 

13:23, 09 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
89
0
#США\n#авиация\n#самолет\n#происшествия\n#гаджеты\n#смартфоны