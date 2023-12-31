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Авиакомпания «Ижавиа» открыла новое направление полета из Ижевска

12:00, 31 декабря, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
Авиакомпания «Ижавиа» открыла новое направление полета из Ижевска
12:00, 31 декабря, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
1016
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Иркутск\n#Ижавиа\n#самолет
Фото: ИА «Сусанин»
1016
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29 декабря самолет из столицы Удмуртии отправился в Иркутск.

Ижевск. Удмуртия. Из аэропорта Ижевска 29 декабря состоялся первый регулярный рейс в Иркутск. Об этом сообщается на странице авиакомпании в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня впервые в истории мы — Ижавиа — летим в Иркутск с регулярным новогодне-рождественским рейсом. На борту 155 пассажиров… Из них 47 пассажиров летят на рейсе транзитом из Москвы и Санкт-Петербурга. 30% транзита от общей загрузки неплохой показатель даже для крупных сетевых авиакомпаний», — написал гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников в своем ТГ-канале.

В новогодние праздники в краю Ангары и Байкала сядут еще два самолета с гостями из Ижевска. 

Напомним, за 2023 год АО «Ижавиа» перевезла более 650 тыс. пассажиров. 

12:00, 31 декабря, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
1016
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Иркутск\n#Ижавиа\n#самолет